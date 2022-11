“GF Vip 7” | Edoardo Tavassi a rischio squalifica? Cos’è successo

(Di venerdì 18 novembre 2022) News tv. . La settima edizione del Grande Fratello Vip sta mettendo a dura prova i nervi saldi di Alfonso Signorini. Fin dall’inizio ci sono stati dei problemi: il caso di Marco Bellavia e gli atti di bullismo nei suoi confronti hanno scatenato il panico mediatico. Ora in questi giorni la casa più spiata d’Italia sta facendo i conti con il Covid-19. Infine, in queste ultime oresarebbe aeliminazione per aver spoilerato qualcosa sul programma ai suoi coinquilini: vediamo nel dettaglioLeggi anche –> “GF Vip 7”, notte infuocata nella casa più spiata d’Italia:rischia ladal GF Vip 7. Sembra che il fratello di Guendalina ...

...del Grande Fratelloè chiaro, i gieffini che entrano in corsa non possono per nessun motivo svelare notizie e informazioni che arrivano dall'esterno della casa al resto del cast.Tavassi ...Il rapporto tra i dueè sempre stato di freddezza, ma dopo la grande lite della giornata tra Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, i rapporti di quest'ultima conTavassi sono degenerati tanto che scoppia la ...Edoardo Tavassi si mette nei guai all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, il fratello di Guendalina ha violato il regolamento del ...Il Grande Fratello Vip si fa sempre più bollente con dei video che non lasciano ... Continua ad essere turbolenta anche la relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, in un costante tira ...