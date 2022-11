Gemelli di 1 anno morti in incendio domestico dopo aver festeggiato primo compleanno – riposate in pace

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 18 novembre 2022) La morte di una persona giovane è incredibilmente dolorosa. Non c’è niente di più straziante dell’apprendere di una vita strappata a questo mondo troppo presto. Questa famiglia della Georgia ha vissuto un’esperienza straziante che sarà difficile da superare. Stfacendo il possibile per riuscire in qualche modo a riprendersi da questa orribile tragedia… La famiglia Bennett era felice e stava pianificando con gioia ilcompledeini, caduto il 12 novembre 2022. Come sappiamo, ilcompledi un bambino è un grande festeggiamento e anche loro non avrebbero fatto eccezione. Tuttavia, la famiglia non sapeva che la tragedia era proprio dietro l’angolo… Domenica 13 al mattino molto presto, attorno alle 3:25, il dipartimento dei vigili del fuoco è ...