(Di venerdì 18 novembre 2022) Il grosso delle risorse - circa 25 miliardi - se ne vanno per il caro bollette e la proroga del taglio al cuneo fiscale voluto da Draghi. Sui 5 miliardi restanti i partiti s'accapigliano alla ricerca delle misure più efficaci per la loro propaganda, come Quota 103 per le pensioni o 100 euro in più per le famiglie con almeno quattro figli. Meloni e Giorgetti frenano, più prudenti. Ipotesi tassa Amazon. Lunedì il Cdm

L'HuffPost

...al 5% sui prodotti dell'infanzia e per l'igiene femminile, assorbenti compresi. Nel corso del vertice non sarebbe stato affrontato il tema dello scudo fiscale per i capitali rientranti'...La maggioranza, secondo quanto riportato' Ansa , in un secondo momento avvierà una riflessione ... Il tetto per la flat tax prevista per autonomi e partitedovrebbe poi salire da 65 a 85mila ... Dall'Iva zero sul pane al bonus gemelli: la maggioranza punta su una manovra tutta fumo Un Ingegnere residente in Italia collabora costantemente con una società di costruzioni con sede in Francia che ha lavori in varie parti del mondo. Il ...Il grosso delle risorse - circa 25 miliardi - se ne vanno per il caro bollette e la proroga del taglio al cuneo fiscale voluto da Draghi. Sui 5 miliardi ...