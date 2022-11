ATP Finals 2022 | Novak Djokovic | “Uscito vivo dal match con Medvedev | nessun problema fisico”

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022)lancia un segnale in vista della fase finale delle ATPdi Torino. Il tennista serbo, già sicuro dell’accesso in semifinale da primo nel gruppo rosso, non si è minimamente risparmiato contro Daniilnella riedizione della finale degli US Open 2021, vincendo una dura lotta in cui il suo avversario ha anche servito per il. Quando gli hanno chiesto in conferenza stampa delle sue condizioni fisiche, Nole non trema: “Non ho avvertito, ero stanco per la battaglia che stavo giocando. Ho sempre avuto un giorno libero tra una partita e l’altra; ero nervoso e teso perché avevo di fronte uno dei migliori al mondo. Daniil vuole sempre vincere, quando lo incontro è sempre una bella lotta. Voleva chiudere la ...