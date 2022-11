X Factor 2022 | il quarto Live | i concorrenti presentano gli inediti Giorgia ospite della serata

(Di giovedì 17 novembre 2022) È la puntata più attesa dai, la più emozionante. Dopo la doppia eliminazionescorsa settimana, nella quartadeidi X– in onda giovedì 17 novembre su Sky e in streaming su NOW – è il momento di presentare glisul palco del Teatro Repower di Milano.

I concorrenti rimasti in gara a Xpresenteranno, nel corso della quarta puntata dei Live Show , i propri inediti . La diretta a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno on demand su Sky Go. Dopo la doppia eliminazione della ...Rkomi giudice di X, si è dichiarato a Beatrice Quinta : il rapper milanese si sarebbe preso una cotta per la cantante del roster di Dargen D'Amico. Lei, per il momento, ha preferito rimandare la questione a ...Nel daily di X Factor 2022, Rkomi ha confessato i suoi sentimenti alla cantante Beatrice Quinta che, al contrario, ha preferito non esporsi più di tanto. Ecco cos'è successo. Cosa sta succedendo tra ...«Credo che qualcosa sia successo, volevo chiederti se per te è lo stesso», ha confessato Rkomi alla concorrente.