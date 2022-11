Se serve buttateli in mare | immigrati | l' orrore che spazza via la sinistra

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un'inchiesta che è un terremoto. Nel mirino 18 persone, arrestate nella mattinata di oggi, giovedì 17 novembre, dagli agenti della polizia di Caltanissetta nel contesto dell'operazione "Aperto". Sgominata una banda di scafisti che, muovendosi da Gela o dalle coste dell'Argentario, andava in Tunisia per fare carico di migranti da trasferire in Italia. In totale gli indagati sono 11 tunisini e 7 italiani, 12 in carcere e altri 6 ai domiciliari. Altri sei soggetti risultano irreperibili. L'accusa è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La banda criminale aveva diversi punti strategici a disposizione sull'Isola: nell'attività illegale si avvalevano dell'aiuto di scafisti che operavano nel tratto ditra le città tunisine di Al Haouaria, Dar Allouche e Korba e le province di Caltanissetta, Trapani e Agrigento. L'obiettivo, raggiungere ...

ilGiornale.it

"Sea mare" , era l'ordine impartito agli scafisti. Persone trattate come pacchi, di cui disfarsi nel caso in cui qualcosa andasse storto. Questo è quanto è emerso dall'attività ...Ascolta questo articolo Partiamo dai guanti di gomma : se bucati o usurati nonnella spazzatura, potete realizzare degli elastici molto resistenti ritagliandoli progressivamente dall'avambraccio fino alle dita, otterrete in un solo guanto 20 elastici che potrete ... "Se serve buttateli in acqua". Così i taxi del mare ci portano i migranti: il video Gli scafisti salpavano da Gela o dalle coste dell’Agrigentino per prendere migranti nordafricani e trasferirli in maniera illecita in Italia: 18 arresti ...