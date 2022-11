Globalist.it

Lo scrive lo stessoin un tweet. In un secondo tweet, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, nella sua conversazione telefonica con il collega americano Antony Blinken dice di aver ...Sarcastico il commento di: 'Beh, non proprio'. LA VERSIONE DI MOSCA La Russia afferma di aver completato il ritiro da Kherson che in realta''riposizionamento'. Il ministero della ... Kuleba chiama Blinken e insiste: “E’ russa la colpa del missile in Polonia” Milano, 11 nov. (askanews) - Nel pomeriggio è giunta la prima conferma ufficiale da Kiev che le forze ucraine si trovano ora nella città di ...Il dossier Ucraina per Antonio Tajani rappresenta una priorità e, proprio come primo atto da neo ministro degli Esteri, ha chiamato il suo omonimo ucraino, Dmytro Kuleba. E' "la prima telefonata che h ...