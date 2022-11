Cielo sereno fino a sera | poi nuvole e pioggia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 17 novembre 2022), con annuvolamenti e possibili piogge inta. Calano leggermente le temperature minime. Ecco le previsioni del tempo di Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo. Giovedì 17 novembre 2022 Tempo Previsto: Irregolarmente nuvoloso tra la mattinata e il primo pomeriggio, con scarsa possibilità di precipitazioni e ampie schiarite temporanee, specialmente lungo la Pianura Padana. Foschie dense e nebbie nottetempo in pianura. Dal tardo pomeriggio rapido aumento della nuvolosità da ovest con precipitazioni inta, nevose oltre 1700-1900 m.Temperature: minime in moderato calo e comprese tra +5/7 °C; massime in lieve aumento e comprese tra +12/14 °C; zero termico in libera atmosfera intorno a 2200/2400 m, in calo dalla.Venti: in pianura deboli orientali, in quota da moderati a ...