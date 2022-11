Varese | il medico africano insultato ci ripensa e resta

commenta Resta a Fagnano Olona () Enock Rodrigue Emvolo , 48enne dottore camerunense laureato a La Sapienza di Roma. L'uomo, che ha assunto il ruolo didi base come sostituto di un collega andato in pensione, aveva ...Ilche sarà intervistato a Radio Missione Francescana - Medicina venerdì 18 novembre 2022 alle ... Le frequenze di RMF : - 94,6 dafino a Busto Arsizio, parte sud della provincia. - 91,7 ...Il medico di origini camerunensi, in Italia dal 2005, è stato nominato per sostituire il medico di base del paese andato in pensione: amareggiato per i ...Il dottore aveva deciso di lasciare il lavoro dopo aver ricevuto alcuni commenti razzisti da parte di qualche abitante ...