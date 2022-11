Tutto su Ivanka Trump e perché non sostiene più suo padre

blue News | Svizzera italiana

... ovvero il rifiuto della figliadi battagliare ancora una volta accanto al padre . " Voglio ... che definisce " epoca d'oro dell'America:andava bene per tutti, afroamericani, asiatici, ...... ha scandito tra le ovazioni della folla, anche se complessivamenteil suo messaggio è ... La figliaha già messo in chiaro che questa volta darà priorità alla famiglia e non sarà ... Trump vicino all'annuncio per il 2024, Ivanka sarà al suo fianco Da democratica si era convertita alla causa «Make America Great Again» di Donald Trump: eppure adesso Ivanka Trump pare proprio avere «mollato» il padre. Ecco perché ...Con uno sfondo di bandiere americane e tra i soliti cori «Usa, Usa», Donald Trump ha annunciato ufficialmente la sua terza ricandidatura alla Casa Bianca con un discorso di ...