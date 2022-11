Salerno | uccide moglie e si suicida su cavalcavia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) –lae poi si toglie la vita su undell’autostrada A2. E’ successo a San Mango Piemonte, in provincia di. Secondo le prime informazioni, un 60enne avrebbe ucciso la62enne colpendola più volte con un coltello, poi si è allontanato dalla sua abitazione raggiungendo undell’autostrada e qui si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Presenti anche le squadre Anas per la gestione della viabilità: il traffico sull’autostrada A2 è stato provvisoriamente chiuso tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...è deviato con uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione nord presso lo svincolo di Pontecagnano Nord con rientro in A2 presso lo svincolo diattraverso la Tangenziale di. ...Chiusa per qualche ora la A2, frae Pontecagnano. Per ricevere le nostre notizie in tempo reale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa . Se trovi interessante questo articolo, ...Tragedia a San Mango Piemonte, nel Salernitano, dove un sessantenne ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Il fatto all’alba.Tragedia a San Mango Piemonte, nel Salernitano, dove un sessantenne ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. L’episodio si è verificato all’alba. - ...