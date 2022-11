Nadal-Ruud domani in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Rafase la vedrà contro Caspernel suo terzo match del Gruppo Verde alle ATP(cemento indoor). Sfida inutile ai fini della qualificazione ma che entrambi i giocatori vorranno assolutamente portare a casa. Lo spagnolo è stato sconfitto in due set prima da Fritz e poi da Auger-Aliassime, vedendo tramontare forse definitivamente le sue chance di conquistare l’unico grande titolo che gli manca in carriera. Il norvegese ha invece sfoderato due grandi prestazioni ed ha staccato il pass per la semifinale (peraltro con la certezza del primo posto nel girone) con una giornata d’anticipo. Il suo obiettivo ora è quello di restare imbattuto.ha perso l’unico precedente (la finale del Roland Garros di quest’anno), ma secondo i quotisti scenderà in campo con i ...