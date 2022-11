Milan | a Dubai amichevoli di lusso Il programma del ritiro

Dopo gli incontri già programmati nellaSuper Cup, ilaffronterà il PSV il prossimo 30 dicembre in amichevole Dopo gli incontri già programmati nellaSuper Cup, ilha fissato un ulteriore sfida amichevole. Come ...Dopo quanto anticipato dal Liverpool , arriva la conferma ufficiale degli organizzatori: ilprenderà parte il mese prossimo, durante la sosta per i Mondiali, allaSuper Cup . I rossoneri scenderanno in campo il 13 dicembre per affrontare l' Arsenal , tre giorni dopo l'amichevole ...Stylsvig: «La Dubai Super Cup rappresenterà una tappa entusiasmante in un importante viaggio». Le parole del Chief Revenue Officer rossonero Casper Stylsvig ha parlato della partecipazione del Milan a ...Come anticipato da Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube, nella pausa per i Mondiali il Milan non prenderà parte solo alla Dubai Super Cup. Per i ...