Maxi operazione contro lo spaccio nei boschi di Milano e hinterland | 15 arresti e svariati kg di droga sequestrati

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La banda operava anche nel boschetto di Rogoredo. La Russa: «dalla Regione 11,4 milioni di euro per la videosorveglianza nei parchi e nelle aree protette»

Anche l'francese nel nostro Paese più importante della prima parte del 2022 è, non a ... o meglio le- fusioni , che non possono essere inserite né nella colonna delle conquiste ...accordo nel lusso. Il colosso statunitense della cosmetica Estée Lauder ha comprato il marchio di moda Tom Ford. L'vale 2,8 miliardi, ma l'azienda Usa della ne sborserà "solo" 2,3 ...È il commento di Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, all'operazione che in questi giorni ha portato a 15 arresti di cittadini albanesi e marocchini e ...L'indagine della Polaria coordinata dalla procura di Roma è partita due anni fa da Fiumicino, ha portato al sequestro di 200 chili di droga dello ...