I programmi in tv oggi | 16 novembre 2022 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Su Rai Uno A star is born, su Italia 1 Chiedimi se sono felice. Guida aiTv della serata del 16Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 16? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Rai Due dalle 21.20 Ruby. Louisiana, anni ’60: Ruby Landry vive nelle paludi con la nonna Catherine, una guaritrice. Poco prima di morire, la nonna le rivela che suo padre vive a New Orleans e che lei ha una sorella gemella. Su Rai 4 dalle 21.10 Black and Blue – La legge dei più forti. Dopo un periodo nell’esercito in Afghanistan, Alicia West torna nel quartiere di New Orleans ...