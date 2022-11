Hernanes è sicuro “Solo una squadra può essere l’anti-Napoli”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’ex centrocampista di Juventus e Lazio è stato intervistato dal Corriere dello Sport sulla stagione in corso e sulla situazione delle sue ex squadre. Il Profeta ha parlato del match Juventus – Lazio dicendo che c’era da aspettarsi una vittoria della Juventus: “Forse ci si poteva aspettare che sarebbe finita così. La Lazio è un’ottima, ma era scarica. Il derby porta via troppe energie, dopo la vittoria con la Roma mi aspettavo un calo del genere. Ricorda con nostalgia i due anni alla Juvenus, dove a suo dire ha potuto realizzare i suoi sogni: “Avevo il sogno di giocare la Champions League da protagonista e con la Juve ho potuto realizzarlo”. “A livello di crescita personale, di ambiente e di vittorie è stato un periodo veramente molto bello quello alla Juve”.Juventus Scudetto Per quanto riguarda la stagione in corso la ...

ilBianconero

L'ex centrocampista di Lazio e Juventusha parlato a gazzetta.it del momento della Juventus e delle possibilità di rimonta in ... In questa Juve qualità c'è di, deve solo recuperare ...... arriva a parametro zero dopo tre stagioni abbastanza positive alla Roma: usato, dunque, per ... condivide la stanza con un ragazzo più grande di lui: è, in una di quelle coincidenze che ... Hernanes: 'Come anti-Napoli c’è solo la Juve. Era giusto tenere Allegri' Hernanes, ex centrocampista della Juve, ha analizzato la situazione in casa bianconera alla sosta: le sue dichiarazioni Hernanes ha parlato così della situazione in casa Juve. RIMONTA NEL 2016 – «Vero ...Hernanes, ex centrocampista della Juve, ha parlato dalla Continassa dove si allena il Brasile: "Juve-Lazio Forse ci si poteva aspettare che sarebbe finita ...