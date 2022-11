Bambini picchiati in un istituto religioso | una suora arrestata e tre indagate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Violenza sui minori in forma aggravata. È il reato contestato a suor Marie Georgette Rahasimalaladai carabinieri: la vittima è un bimbo di 4 anni. È stato un video girato di nascosto da una ragazzina di appena nove anni a fare emergere le violenze che avvenivano nell’Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola, uno dei sei comuni dell’isola di Ischia. L’inchiesta, in cui sonoaltre tre suore, è coordinata dal pm Monica Campese e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Alle tre è stato notificato un divieto di dimora in Campania, mentre suor Marie è stata rintracciata solo grazie alla geolocalizzazione del telefono: si era resa irreperibile e l’hanno trovata a Roma. La struttura ha ospitato negli anni centinaia die ragazzi. La stessa madre superiora, ...