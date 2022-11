Azzurri arrivati a Tirana Mancini | “Sarà un mese difficile | in queste partite proveremo qualcosa di nuovo”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nello stadio in cui sei mesi fa una squadra italiana, la Roma, è tornata a trionfare in campo internazionale mettendo fine ad un digiuno che durava da 12 anni, la Nazionale affronterà domani sera l’Albania (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitro il kosovaro Nuza) andando alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo i successi di settembre con Inghilterra e Ungheria che le hanno spalancato le porte della Final Four di Nations League. Al’Italia giocherà la 400ª amichevole della sua storia contro una nazionale relegata al 66° posto del Ranking FIFA e già battuta due volte in occasione delle qualificazioni al Mondiale del 2018, ma anche il recente passato insegna che avere i favori del pronostico non è garanzia di vittoria: “Siamo venuti per disputare una buona partita – dichiara in conferenza stampa Roberto, che domani raggiungerà ...