Il differenziale traitaliani e Bund decennali tedeschi è sostanzialmente stabile a 202,3 punti contro i 202,4 della vigilia. Il rendimento del titolo italiano si attesta al 4,1627%, quello tedesco è in calo al 2,1397%...Prosegue intanto oggi il collocamento del nuovoItalia, che ha attirando al debutto di lunedì ... il tasso decennale italiano si è attestato sul finale al 4,17%, con unonei confronti del ... Spread Btp-Bund stabile a 202,3 - Economia Sull'obbligazionario, chiusura in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano e il pari scadenza tedesco si è ...Con 3,18 miliardi di sottoscrizioni nel primo giorno di offerta, il Btp Italia parte con una domanda solida, simile a quella del collocamento dello scorso giugno. Il titolo di Stato è concepito per of ...