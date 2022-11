Montesano e la XMas? Cacciamo la Lucarelli per manifesta ignoranza

Leggi su nicolaporro

https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/As-Np-1-7.mp4 La Rai ha spezzato le reni a Enrico perché nelle prove di "Ballando sotto le stelle" indossava una maglietta della X-Mas: vera gloria o clamoroso autogol? Tutti sanno chi è stato Enrico, simpatico guascone che non si rassegna al viale del tramonto. E per rimanere sulla ribalta se ne inventa una al giorno. Non bastavano infatti le sue tristi recenti performances contro i vaccini, i suoi comizi nei quali sostenenza il peggio del peggio delle teorie complottiste fino a dire che il virus non esiste, che tutta una mesa in scena per iniettarci microchip con i quali le multinazionali del farmaco pensano di controllare l'umanità.