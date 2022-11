Agenzia ANSA

"I soldati israeliani non saranno indagati dall'né da alcun'altra autorità o Paese stranieri, per quanto amici possano essere". Lo ha detto il premier Yairall'inaugurazione della legislatura alla Knesset. "Non abbandoneremo i soldati ...A maggio, 57 legislatori statunitensi hanno scritto una lettera al direttore dell'Christopher ... un'attrice nominata il mese scorso dal ministro degli Esteri Yaircome primo inviato speciale ... Lapid, Fbi non indagherà i soldati israeliani su reporter - Ultima Ora (ANSA) - TEL AVIV, 15 NOV - "I soldati israeliani non saranno indagati dall'Fbi né da alcun'altra autorità o Paese stranieri, per quanto amici possano essere". Lo ha detto il premier Yair Lapid ...Il dipartimento di Giustizia americano ha informato il ministero della Giustizia israeliano che l'Fbi ha aperto un'indagine sulla morte della giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh, uccis ...