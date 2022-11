IrpiniAmbiente | Festa smentisce Buonopane | “Nessun debito con la società”

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa nei giorni scorsi dal presidente della Provincia, Rizieri, relative a ipotetici 6 milioni di euro che il Comune di Avellino dovrebbe ad, l’amministrazione comunale chiarisce che non vi è alcun”. Così in una nota il sindaco di Avellino, Gianluca. “Infatti, le somme che il Comune di Avellino deve alla(circa 2,5milioni di euro) sono relativi a fatture emesse rispettivamente il 6, il 14 e il 19 ottobre 2022, circa un mese fa, e saranno regolarmente saldate entro i 60 giorni previsti. Quanto ad altre somme, a cui probabilmente fa riferimento, circa 1,3milioni di euro sono oggetto di contenzioso e il Comune di Avellino, chiaramente, ritiene di ...

