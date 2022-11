Giorgetti archivia la promessa di Salvini | il canone Rai resta in bolletta anche nel 2023

(Di martedì 15 novembre 2022) IlRai continuerà a essere riscosso attraverso le bollette elettriche. Lo precisa il ministero dell’Economia guidato da Giancarlo, con una nota in cui comunica che “le voci di un’esclusione (…) non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate”. L’ipotesi di uno scorporo era legata a uno degli impegni sottoscritti dall’Italia con il Pnrr, quello di rimuovere dalle bollette i cosiddetti “oneri impropri“, cioè non direttamente legati al settore dell’energia. Il Mef, però, sostiene che “la milestone Pnrr trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell’energia elettrica e si basa sulle proposte Agcm (l’Autorità garante della concorrenza, ndr), la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento delRai dal punto di vista della concorrenza del ...

