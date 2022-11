Fabio Soli | “Questo gruppo deve credere nelle sue potenzialità”

Leggi su seriea24

(Di martedì 15 novembre 2022) CISTERNA DI LATINA – Indimenticabile impresa sportiva da parte della Top Volley Cisterna che domenica ha superato con un rotondo 3-0 i campioni d’Italia della Lube. Un Palasport pieno di tifosi in festa che ha assistito fino al termine dell’incontro la partita, rimanendo a bordo campo per salutare i propri beniamini. La Top Volley Cisterna ora è terza in classifica con 13 punti e sabato alle 18 sarà impegnata a Monza contro la Vero Volley degli ex Stephen Maar e Artur Swarc.(coach Top Volley Cisterna): “Senza dubbio siamo soddisfatti della pallavolo espressa e del risultato ottenuto, soprattutto perché venivamo da un momento non semplice dal punto di vista emotivo e delle performance messe in campoultime partite. Ci siamo confrontati, abbiamo lavorato e sono contento che i ragazzi abbiano ottenuto ...