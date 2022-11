Bertolucci | “Milan | sosta benedetta | ripetersi è dura Sulle ATP finals…”

Leggi su serieanews

(Di martedì 15 novembre 2022) Il, il tennis e le ATP Finals che stanno andando in scena a Torino: dopo la sconfitta di Nadal, ha parlato Paoloa SerieANews.com. Questo pomeriggio è andato in scena, a Torino per le ATP Finals, un nuovo appuntamento che ha visto scendere in campo Rafa Nadal. Di questo match, del torneo ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.