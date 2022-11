ilGiornale.it

Nel febbraio 2021,, l'ex deputata di Leu, Michela Rostan , ha optato per aggregarsi al Misto, in dissenso con la linea assunta da Renzi contro il governo Conte bis. E dopo qualche mese ...Nel febbraio 2021,, l'ex deputata di Leu, Michela Rostan , ha optato per aggregarsi al Misto, in dissenso con la linea assunta da Renzi contro il governo Conte bis. E dopo qualche mese ... "Autorottamato", "Tu invece...". È scontro tra D'Alema e Paita