Ambo vincente nel terroir toscano

(Di martedì 15 novembre 2022) Vino più cioccolato. Un abbinamento complicato da trovare in forma scomposta, ancor di più tentando di fondere insieme i due prodotti. Prima donna Maître Chocolatier, prima anche a percorrere questa strada pionieristica, Cecilia Tessieri Rabassi è stata l’ideatrice di questo matrimonio inedito “Made in Tuscany” che prende il nome di DiVino. Uno sposalizio culinario consumato insieme a Simone Maggioni e ai suoi vini, quelli della azienda vincola Podere La Pace. Foto @Giovanni FerrarioAnche il “fidanzamento per concordanze” tuttotra il fondente dell’artista pisana del cacao e il Cabernet Franc prodotto a pochi chilometri dalla costa grossetana ha qualcosa di magico ed è frutto della voglia di innovazione di Cecilia Tessieri, che da 34 anni si occupa di cioccolato con un’esperienza frutto di viaggi in tutto il mondo, tra apprendimento, ricerca di materie prime, ...

Sky Tg24

A regnare però, dale parti, è soprattutto l'imprecisione. Sia i tentativi delle teatine (Silvetti, Brattelli, Vianale, Nobilio che manca per un soffio la deviazionesu calcio d'angolo),......: tiro dalla distanza di Staiano, palo pieno e tap - indi Faiello. Per tutto il primo ... concludendo una gara giocata ad alto ritmo e con una cornice di pubblico invidiabile e focosa da... Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 12 novembre: tutti i numeri vincenti Le vincite continuano con le tecniche del metodo "i tre ambi killer" di Antonio Pioggia; ormai si susseguono settimanalmente come nell'estrazione di sabato 5 novembre quando è stato vinto l'ambo secco ...Torna a vincere l’Acea Pink Basket, in casa, contro Porto San Giorgio Basket, al termine di una partita sicuramente non bella, costellata di errori. Pronti via, le padrone di casa non trovano la via d ...