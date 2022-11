Vela | Route du Rhum 2022 | Caudrelier in testa negli Ultim | Beccaria 5° nel Class 40

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Superata la domenica, con il traguardo che si avvicina e con le condizioni meteo che nei giorni scorsi non hanno certo aiutato. Al comando,32/23, c’è ancora il Maxi Edmond de Rothschild di Charles. “Non c’è stato un momento in cui ci sono state le condizioni per riposare”, ha detto in un messaggio. Alle sue spalle Francosi Gabart con Lazartigue (+101.2 nm) e Thomas Coville (+157.6 nm), un po’ più indietro su SODEBO. Francis Joyon (Idec Sport) e Yves Le Blevec (Actual) staccati in unper la quarta posizione. I giganti dovrebbero arrivare al traguardo nella notte tra martedì e mercoledì. Nel40 intanto l’italiano Ambrogioè quinto su Allagrande Pirelli alle spalle di Matthieu Perrat (Inter Invest), Xavier Macaire ...