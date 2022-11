“Vaff***” E Riccardo Guarnieri lascia lo studio di UeD | reazione choc e improvvisa

Today.it

Allora le chiedono aRicciardi , rieletto con il M5S, vice di Conte. "La password Provate ... Forse per questo, ripreso dagli smartphone, si lascia scappare un '...' verso La Russa che gli ...Forse per questo, ripreso dagli smartphone, si lascia scappare un '' verso La Russa che gli ... che iniziano domani, con in pole il nome diMolinari, capogruppo leghista che potrebbe ... Riccardo Guarnieri: "Vaffanc*lo Ida" e lascia lo studio di Uomini e Donne