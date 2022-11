(Di lunedì 14 novembre 2022) Per misurare quanto le pubbliche amministrazioni stiano effettivamente puntando sulè utile anche guardare al numero deiper laal(RTD). Al 30 settembre ...

i commissari hanno disposto l'avvicendamento tra gli incarichi di dirigenti e dei ... stando a quanto emerge dal rapporto del Viminale, riporta, ha 'mostrato distacco e diffidenza nei ... Pa, Csel: "Responsabili Transizione Digitale 2 comuni su 10 non ne hanno ancora nominato uno" (Adnkronos) – Per misurare quanto le pubbliche amministrazioni stiano effettivamente puntando sul digitale è utile anche guardare al numero dei Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD). Al 30 ... La Commissione europea ha ricondotto, nella sua analisi, questo avanzamento a una maggiore attenzione politica posta alle questioni digitali ...