MTV EMA 2022 | tutti i vincitori e i look migliori sul red carpet

(Di lunedì 14 novembre 2022) Life&People.it Taylor Swift è stata la regina indiscussa degli MTV Europe Music Awards, aggiudicandosi ben quattro premi nel corso del prestigioso evento trasmesso in diretta dal PSD Bank Dome di Düsseldorf, in Germania. Condotto da Rita Ora e Taika Waititi, lo show che celebra la musica di tutto mondo ha visto salire sul palco alcuni fra gli artisti più famosi al mondo e ha premiato i preferiti dai fan in venti categorie. Durante lo spettacolo anche la commovente esibizione della band ucraina Kalush Orchestra, che ha manifestato il proprio sostegno al Paese. Taylor Swift, che da poco ha pubblicato il nuovo disco “Midnights” è una delle artiste che ha sfoggiato uno deipiù interessanti agli MTV EMA. Il trionfo di Taylor Swift La cantautrice, dopo aver fatto un’apparizione a sorpresa sul Red...

Muse 📣Ieri sera hanno vinto nella categoria Best Rock agli, noi non vediamo l'ora che la band inglese arrivi nei due più prestigiosi stadi d'Italia! 🇮🇹 Le date: 📆18 luglio 2023, Roma - Stadio Olimpico 📆22 luglio 2023, ...Taylor Swift è stata la vera trionfatrice agli MTV EMA 2022, aggiudicandosi quattro premi tra cui quello come migliore artista in assoluto. Sul palco di Düsseldorf è apparsa come sempre in splendida ...Taylor Swift è stata la regina indiscussa della serata degli Mtv Europe Music Awards e si è aggiudicata ben quattro premi agli ...