Cobolli Gigli | «La gara di gennaio col Napoli sarà l’ultima spiaggia per lo scudetto della Juve»

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’ex presidententus, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma radiofonico ‘1 Football Club’ in onda su 1 Stadion Radio.ha parlato delle sei vittorie consecutiventus di Massimiliano Allegri. “Era un impegno cruciale, era fondamentale vincere. Contro la Lazio lantus ha fatto un gran primo tempo, i calciatori più importantirosa si stanno finalmente riprendendo. Per questa rimonta è stato fondamentale il presidente Agnelli con quel messaggio con cui ribadì le proprie idee in società, confermando la fiducia ad Allegri. Probabilmente avrebbe potuto lanciare quel segnale un po’ prima. Lui ed Allegri hanno avuto ragione anche su ...

