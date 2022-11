Trottola ciclonica | Italia travolta da freddo e piogge | quando scatta l' ora X

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Una vera e propria "" avvolgerà oggi il Paese dando luogo ad una fase di maltempo che colpirà soprattutto alcune regioni. Sarà una settimana autunnale su buona parte dell'. A rivelarlo sono gli esperti de Ilmeteo.it. La giornata sarà difficile anche dal punto di vista previsionale "in quanto - spiegano - non ci troviamo in presenza di una vera e propria perturbazione, bensì ad un vortice ciclonico e dunque a possibili fenomeni di difficile localizzazione in quanto dovuti principalmente a contrasti tra masse d'aria di diversa origine. Quella fredda, trascinata da questa insidiosa, e da aria più mite ancora presente sul nostro Paese". In dettaglio, secondo IlMeteo.it, "già dal mattino il tempo peggiore lo registreremo sulla Calabria, la Puglia, l'area orientale della Sardegna e su tutto ...