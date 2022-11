Terremoto | sindaca | a Ancona richieste verifiche più di Pesaro

"Dai riscontri dal Comando dei Vigili del Fuoco le richieste di verifiche sono ad Ancona sette - otto volte in più rispetto a quelle di Pesaro". Così il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, durante ..." I nostri ospiti in primavera troveranno una sorpresa davvero unica - aggiunge la- . ... le titolari a processo Le cartoline del Lions Club rendono Morciano più "gentile": Marche, ...PESARO – «I danni del terremoto continuano ad emergere a distanza di giorni: sono state sgomberate 30 persone e chiusa al traffico via Luca Della Robbia a Pesaro». Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci, ...Dopo una ricognizione con i droni sono state rilevate lesioni alla torre dell'ex fabbrica di ceramiche Molaroni. Il sindaco Ricci: "Venti milioni non bastano" ...