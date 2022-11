Spezia | Nzola | «Vittoria importante | la dedichiamo a Dragowski»

Corriere dello Sport

Verona -1 - 2 Reti: 30'pt Verdi, 8'st e 24'st. Verona (3 - 4 - 2 - 1): Montipò 6; Dawidowicz 6, Gunter 6 (1'st Hien 6),Ceccherini 6; Lazovic 5.5 (25'st Doig 6), Tameze 6, Veloso 6,...Un gatto, un muro. Almeno quattro prodezze e un mezzo miracolo su Bourabia. Soltantoriesce a batte Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta ... Serie A, Monza a valanga sulla Salernitana. Nzola trascina lo Spezia: Verona ko VERONA (ITALPRESS) – Finisce 1-2 lo scontro salvezza andato in scena al Bentegodi tra Verona e Spezia. Vittoria in rimonta per i liguri che, passati in svantaggio nel primo tempo dopo la rete di Verdi ...I gialloblù vanno avanti ma poi crollano nella ripresa. Decima sconfitta di fila Il Bentegodi vive l’ennesimo pomeriggio da incubo: l’Hellas, dopo aver trovato il vantaggio con Verdi (30'), ha infatti ...