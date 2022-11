Salernitana | Iervolino | 'È stato unno entusiasmante Speriamo di chiudere con una vittoria o un pareggio'

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Il presidente dellaha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Monza . 'È stato unno entusiasmante ed emozionante, la squadra è cresciuta quindi speriamo di lasciarci con una ...Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Nicola deve vincere a Monza per riconfermarsi con il presidenteOggi per laa Monza occorre vincere per ritrovare i tre punti dopo la sconfitta con la Fiorentina e a Nicola per riconfermarsi sulla panchina. Secondo quanto riportato dal ... Iervolino, Salernitana: "Un anno entusiasmante. Il progetto è di qualità" E’ già soddisfatto nel pre – partita il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, che così commenta ai microfoni di Dazn: “E’ stato un anno entusiasmante, la squadra è ...Stampale sconfitte esterne contro Lazio e Fiorentina, Monza e Salernitana cercano punti per allontanarsi ancora dalla zona retrocessione. Nicola sorprende tutti lanciando Botheim in attacco con Dia e ...