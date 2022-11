Agenzia ANSA

Almeno duecentomila, secondo il governo regionale, sono scesi ina Madrid in difesa del sistema sanitario della capitale, affermando che gli annunciati piani di riforma delle autorita' "lo ...Almeno 200mila, secondo il governo regionale, sono scesi oggi ina Madrid in difesa del sistema sanitario della capitale , affermando che gli annunciati piani di riforma delle autorità 'lo ... Manifestanti in piazza a Madrid in difesa del sistema sanitario - Mondo Almeno duecentomila manifestanti, secondo il governo regionale, sono scesi in piazza a Madrid in difesa del sistema sanitario della ...Tempo di lettura < 1 minuti Clicca e condividi l'articolo La Rete dei Patrioti è scesa in piazza a Roma, al Pantheon, per manifestare contro il governo Meloni. L’accusa dei camerati è relativa a: “Una ...