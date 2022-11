Sprin Race F1 Gp Brasile 2022 | la diretta In pole position c' è Magnussen - Sport - Formula1 - quotidiano net

In prima fila anche Verstappen. Ferrari: Sainz in terza fila, Leclerc in quinta. La griglia di partenza di domenica sarà decisa dal'ordine di arrivo della gara ...In prima fila anche Verstappen. Ferrari: Sainz in terza fila, Leclerc in quinta. La griglia di partenza di domenica sarà decisa dal'ordine di arrivo della gara ...In prima fila anche Verstappen. Ferrari: Sainz in terza fila, Leclerc in quinta. La griglia di partenza di domenica sarà decisa dal'ordine di arrivo della gara veloce ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...