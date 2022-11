Agenzia ANSA

Una scrittala"BR" è comparsa sul selciato in piazza Piccinino, davanti a un palazzo, nel centro storico di Perugia. La scritta è stata fatta probabilmente la scorsa notte, utilizzando vernice di ...... Adelfo Maria Coco e Angelo Tringale, che continueranno a lavorare in sinergiail nostro Rsu. Vogliamo ringraziare anche gli elettori che hanno voluto fortemente portare la nostraall'... Sigla "BR" con vernice rossa in centro storico a Perugia - Cronaca Una scritta con la sigla "BR" è comparsa sul selciato in piazza Piccinino, davanti a un palazzo, nel centro storico di Perugia. La scritta è stata fatta probabilmente la scorsa notte, utilizzando vern ...La rapida e improvvisa conclusione della trattativa del contratto scuola, università e ricerca ha stupito quasi tutti.A non essere stupiti sono stati forse i sindacati del comparto che anzi hanno osse ...