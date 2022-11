(Di sabato 12 novembre 2022) Uno dei dibattiti che ha infiammato la politica e diviso l’opinione pubblica si è concentrato attorno a due espressioni “e “". Esatto, parliamo di, e lo facciamo in questo nuovo appuntamento con il DIZIONARIO di, la piattaforma digital di Sky Tg24 per dare voce al cambiamento (Qui tutti gli approfondimenti)Quando una nave soccorrealla deriva, cioè su imbarcazioni che sono in balia delle onde e del vento, la prima cosa che fa è cercare un: unprivo di rischi e di pericoli e dove le persone possono trovare cibo, acqua e cure mediche. Su questo il diritto internazionale è chiaro: quando una nave ...

Sky Tg24

Se questa nomina prestigiosa andrà insarà il compenso per aver tentato inutilmente di '...che il 'messaggio' recapitato ieri al governo abbia a che fare con la vicenda delle navi deie ...Alcunisono caduti in mare : sotto gli occhi di chi era stato già trasbordato e di chi ... Una volta arrivati al, i testimoni hanno raccontato di grande solidarietà da parte delle persone ... Migranti e porto sicuro, tra carico residuale e sbarco selettivo. VIDEO VOICE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Italia, Malta, Cipro e Grecia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo maggiore solidarietà al resto dell’Unione europea per la ...