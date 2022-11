LIVE Sampdoria-Lecce | le formazioni ufficiali | dal 1' Colombo e Montevago | Djuricic contro Strefezza

... Juventus 28; Inter e Atalanta 27; Roma 26; Udinese 24; Torino 20; Fiorentina 19; Salernitana ed Empoli* 17; Sassuolo e Bologna 16; Monza 13; Lecce 12; Spezia 10; Cremonese* 7;6; Verona 5*...Al Ferraris, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,e Lecce si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.Lecce 0 - 0 MOVIOLA Inizio alle 18.00 Migliore in campo: a fine partita ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La sfida dello stadio Ferraris si gioca oggi sabato 12 novembre alle 18.00 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky Sampdoria - Lecce nel 1991 ...