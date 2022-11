Ilaria D' Amico | flop continuo a Che c' è di nuovo Il programma è a rischio chiusura?

(Di sabato 12 novembre 2022) Già la settimana scorsa lo share aveva segnato un risultato negativo per ildiD'Che c'è die sembra che ilstia continuando. La Rai è vicina a prendere una decisione drastica? Ecco cosa è successo.

... 62') l'esordio alla regia diCiavattìni ed Elsi Perino. Un uomo deve essere forte è l il ... il vostro, compagno di scuola, vicino di casa. Jack è ognuno di noi. Il film presentato in ..."Che c'è di nuovo" Niente di buono: che fine fa il programma diD'E oltre all'addio di Maggioni c'è la possibilità di un ritorno di Francesco Giorgino, finito a condurre l'edizione ...Già la settimana scorsa lo share aveva segnato un risultato negativo per il programma di Ilaria D'Amico Che c'è di nuovo e sembra che il flop stia continuando. La Rai è vicina a prendere una decisione ...Ospite di Ilaria D’Amico a Che c’è di nuovo, Stefano De Martino ha voluto mettere le mani avanti circa un altro figlio con Belèn Rodriguez. Per il momento. Gira che ti rigira, Stefano De Martino viene ...