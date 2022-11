GF Vip 7 | Nikita Pelizon si dichiara al nuovo concorrente ma rende un due di picche

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 novembre 2022) Nelle ultime ore al GF Vip 7ha ricevuto una notizia poco felice. No, non da casa sua né dal fidanzato o comunque l’uomo che frequentava prima di entrare al reality di Canale 5 ma da un altro. Nel dettaglio, uno delle new entry di cui la modella non ha mai fatto mistero di esserne attratta. Forse anche per questo motivo ha deciso dirsi alvippone di Alfonso Signorini e abitante della Casa, anche perché a suo dire lo aveva già adocchiato scorrendo i suoi post di Instagram: “Quando sei entrato è stata tutta un’altra cosa perché prima ero super scialla. Mi sembra di essere una bambina delle elementari”, gli ha detto. Leggi anche: “È finita”. Bomba al GF Vip 7, lalascia il fidanzato. La decisione a notte ...