Formula 1 | GP Brasile LIVE | segui la Sprint Race in diretta

(Di sabato 12 novembre 2022) 19:45 Cosa è successo nelle prove libere 2 Mentre, nel secondo turno di libere , la Rossa si è un po' nascosta. Ci sono i margini per la rimonta? 19:43 Disastro Ferrari La Ferrari ha dato il peggio di ...

19:45 Cosa è successo nelle prove libere 2 Mentre, nel secondo turno di libere , la Rossa si è un po' nascosta. Ci sono i margini per la rimonta 19:43 Disastro Ferrari La Ferrari ha dato il peggio di ...SAN PAOLO - Esteban Ocon è il più veloce nella seconda sessione di prove libere al , ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale della1 . Il francese di Alpine, sul circuito di Interlagos, firma il crono di 1:14.604 precedendo la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di George Russell . Indietro la a poche ore dalla Sprint, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Cari amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio del Brasile! Davanti a tutti scatterà la Haas di Kevin Magnussen, che ieri ha conquistato la sua prima p ...