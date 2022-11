«Chi appoggia il Green pass è un nazista» | un No-Vax del movimento V_V denunciato per l’attacco hacker al comune di Trieste

Leggi su open.online

(Di sabato 12 novembre 2022) Un 33enne di origine toscana (ma residente in Puglia) è statoperaldiavvenuto lo scorso 15 febbraio. Nel corso della seduta online del Consiglio comunale, ignoti si sono introdotti nel meeting bombardando la chat con contenuti provocatori e diffamanti di stampo No Vax. Hanno inoltre sostituito le immagini delle webcam di alcuni consiglieri con il logo delcomplottista V V. «Il governo vi ordina di fare i nazirazzisti sanitari e voi ubbidite come fecero i tedeschi con Hitler», «La discriminazione è un crimine», «Chiilè un». Queste alcune delle frasi inviate, che avevano costretto i partecipanti alla seduta a sospendere i lavori per ...