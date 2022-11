Black Panther | Wakanda Forever | Shuri e T' Challa tra gli argomenti trend su Twitter

(Di sabato 12 novembre 2022) L'uscita del filmha portato i fan della Marvel a discutere online del film, rendendoe T'duesu. L'arrivo nelle sale diha portato i fan della Marvel a discutere online delle scelte compiute dagli sceneggiatori nel provare a colmare il vuoto lasciato da Chadwick Boseman, situazione che ha portato i nomi di T'a diventare uno deglisu. Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni sul film della Marvel: la notizia contiene . ...

Nella classifica non rientra ancora: Wakanda Forever , ma le sorprese non mancano comunque ed una riguarda proprio il posizionamento del primo film con protagonista Chadwick Boseman . ...In una delle prime sequenze di: Wakanda Forever , ora al cinema, è presente una strizzata d'occhio ad Ant - Man , che l'anno prossimo sarà protagonista di un altro film. LEGGI -: Wakanda Forever, svelate ...L'uscita del film Black Panther: Wakanda Forever ha portato i fan della Marvel a discutere online del film, rendendo Shuri e T'Challa due argomenti trend su Twitter.Nei cinema italiani dal 9 novembre, Black Panther: Wakanda forever è il nuovo capitolo che racconta il destino del regno dopo la morte di re T'Challa ...