Billie Jean King Cup Finals 2022 | risultati e classifiche

(Di sabato 12 novembre 2022) 12dellaCup(ex Fed Cup), competizione a squadre di scena a Glasgow (Scozia). Dodici nazioni si sfideranno con l’obiettivo di conquistare il titolo e succedere alla Russia nell’albo d’oro. Presente l’Italia, che contenderà l’accesso alle semifinali alle più quotate Svizzera e Canada. Occhi puntati anche su Repubblica Ceca e Kazakistan. Appuntamento da martedì 8 a domenica 13 novembre. PROGRAMMA E COPERTURA TV GIRONI, TABELLONE E ACCOPPIAMENTI REGOLAMENTO SEMIFINALI Sabato 12 novembre Svizzera vs. Repubblica Ceca 0-0 Australia vs. Gran Bretagna 1-0 Sanders b. Watson 6-4 7-6(3) Tomljanovic vs Dart ROUND ROBIN LEGruppo A Svizzera 2V 0P Canada 1V 1PItalia 0V 2P Gruppo B Australia 2V 0P Slovacchia 1V 1P Belgio 0V ...

LiveTennis.it

"Quando giochi per la tua nazione, si provano emozioni uniche. Questa è la Coppa del Mondo del tennis femminile, e solo partecipando a questo evento puoi giocare le Olimpiadi". Parola diKing, che all'inviata di SuperTennis Francesca Paoletti ha sottolineato l'importanza della manifestazione a squadre a lei intitolata, la ex Fed Cup. Leggenda del tennis, prima donna a ...Le semifinali dellaKing Cup Venerdì 11 novembre andranno in scena le semifinali dellaKing Cup, che ha archiviato ufficialmente la fase a gironi finale. Grazie ai due ... Billie Jean King Cup: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) 'Quando giochi per la tua nazione, si provano emozioni uniche. Questa è la Coppa del Mondo del tennis femminile, e solo partecipando a questo ...Si sono accesi i riflettori a Glasgow per le semifinali della Billie Jean King Cup. Nel primo match di giornata tra Gran Bretagna e Australia, Storm Sanders ha regalato a sorpresa il primo punto alla ...