Ocean Viking attracca a Tolone | la Francia rompe la fiducia con l’Italia

- - > Giorgia Meloni in conferenza stampa - Ansa . "Ci sono state delle incomprensioni, la Francia aveva dichiarato che avrebbe accolto lae non avrebbe fatto una selezione, come invece sarebbe avvenuto in Italia, questa notizia non è stata smentita per otto ore e quindi io ho detto "grazie per il gesto di solidarietà". Le ...Italia Laarriva a Tolone Altri ambiti di interesse del trattato riguardavano la ricerca, lo spazio, l'agricoltura e contenevano i germi di una coesione sempre più stretta, attraverso la ...Il legale della Ong Humanity: "Ricorso al Tar per bloccare altri casi" "Non ci fermiamo, faremo ricorso al Tar perché temiamo che si verificheranno altre… Leggi ...«Ci sono state delle incomprensioni, la Francia aveva dichiarato che avrebbe accolto la Ocean Viking e non avrebbe fatto una selezione, come invece sarebbe avvenuto in Italia, questa notizia non è ...