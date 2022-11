Next Gen Atp Finals Milano 2022 | Nakashima batte Draper in quattro set e raggiunge Lehecka in finale

Sky Sport

Sono Jiri Lehecka e Brandon Nakashima i finalisti delleATP Finals 2022 . Il ceco e l'americano, che si sono già affrontati nel Round Robin con la vittoria di Nakashima, si ritroveranno sabato sera di nuovo contro sul cemento indoor dell'Allianz ...Che fine ha fatto Stricker L'indomabile mancino che ha fatto a fette Lorenzo Musetti nella fase a gironi è svanito nella prima semifinale delleAtp Finals di Milano contro il ceco Jiri Ledechka che si guadagna un posto in finale battendolo 4 - 1 4 - 3 2 - 4 4 - 1. Ora Lehecka attende il vincente del prossimo match tra Brandon ... Next Gen ATP Finals, il programma delle semifinali oggi su Sky Dominic Stricker arrivava da un torneo eccellente, ma non può nulla di fronte alla solidità di Jiri Lehecka: finisce in quattro set che potevano essere tre ...Jiri Lehecka bastte Dominic Stricker nella prima semifinale e conquista un posto per la finale del torneo milanese. Partita solida del ceco, che ha concesso solo un set al favorito avversario.