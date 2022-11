Mourinho | caos totale | la Roma ha deciso | arriva un tecnico ancora più Special

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sta succedendo l’impensabile acona serio rischio esonero; i giallorossi avrebbero già trovato il sostituto. Nell’ultimo turno infrasettimanale, laera impegnata a Reggio Emilia contro il Sassuolo; un match importante per i giallorossi reduci dalla sconfitta nel derby e sappiamo benissimo quanto nella capitale, il risultato della stracittadina rischi di essere determinante per il resto della stagione. Veri e propri strascichi non ne abbiamo visti con lache ha semplicemente confermato il suo momento di stanchezza fisica e mentale e la difficoltà dovuta all’assenza di giocatori molto importanti. Contro il Sassuolo, i giallorossi erano anche riusciti a sbloccare la gara con Abraham salvo poi subire il pareggio dopo cinque minuti; un gol che ha generato l’ira diil cui ...